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Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Tel Rıfat'ta şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı

Güncel / 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:20
Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (25), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalo'nun cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisine getirildi. Şehidin babası Ebubekir, annesi Gülay, hamile eşi Yasemin Kalo ve aile üyeleri burada bölümde taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve protokol üyeleri, çok sayıda asker ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da çelenk gönderdi.



İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın helallik alıp namazı kıldırmasının ardından top arabasına konulan şehit cenazesi, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

YPG/PKK'lı teröristler önceki gün Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına taciz atışlarında bulunmuş, Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, şehit olmuştu.

Kaynak : AA

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