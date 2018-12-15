Metro istasyonunda bir kişi raylara düştü

Osmanbey metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferler aksadı.



Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi, Osmanbey metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay nedeniyle Taksim-Osmanbey istasyonları arasındaki metro seferi yapılamıyor.



Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi. Kaynak : AA

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