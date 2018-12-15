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Kaza yapan trenin vagonlarının içi görüntülendi

Ankara’da kaza yapan trenin vagonlarının içi görüntülendi. Vagonlardaki koltukların kazanın etkisiyle paramparça olduğu görüldü. Öte yandan, enkaz tamamen kaldırılırken, ray ve elektrik sisteminde meydana gelen arıza onarıldı. Banliyö seferlerinin akşam saatlerinde başlatılması bekleniyor.

3. Sayfa / 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:38
Kaza yapan trenin vagonlarının içi görüntülendi

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. 24 saat kesintisiz çalışan TCDD ekipleri, Marşandiz istasyonundaki enkazı 2 günde kaldırdı. Raylarda meydana gelen hasar da sabah saatlerinde tamamen onarıldı. Ekiplerin, elektrik sistemindeki arızayı onarma çalışmaları ise devam ediyor. Banliyö seferlerinin akşam saatlerinde başlatılması bekleniyor.



Gözaltındaki 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin birkaç gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Kaynak : İHA

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