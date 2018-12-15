Kaza yapan trenin vagonlarının içi görüntülendi

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. 24 saat kesintisiz çalışan TCDD ekipleri, Marşandiz istasyonundaki enkazı 2 günde kaldırdı. Raylarda meydana gelen hasar da sabah saatlerinde tamamen onarıldı. Ekiplerin, elektrik sistemindeki arızayı onarma çalışmaları ise devam ediyor. Banliyö seferlerinin akşam saatlerinde başlatılması bekleniyor.







Gözaltındaki 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor



Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin birkaç gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.





Kaynak : İHA

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