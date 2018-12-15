Donald Trump'tan olay açıklama

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'in yıl sonunda ayrılacağını duyurdu.



Trump, gelecek hafta yerine geçecek ismi açıklayacağını söyledi.



RYAN ZİNKE KİMDİR?



İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Montanalı ve 55 yaşında. ABD Donanmasına katılan Zinke, 1985'te Memur Aday Okulundan mezun olduktan sonra SEAL eğitimine başladı.



İlk olarak Coronado, CA'da SEAL Team ONE'a atandı, daha sonra SEAL Team SIX için seçildi ve burada Ulusal Komuta Yetkilisi görevlerini desteklemek üzere Takım Lideri, Kara Kuvvetleri Komutanı, Görev Gücü Komutanı ve Mevcut Operasyon Görevlisi seçildi.



Görev için Irak'a da gitti ve başarılarından ötürü 2 bronz yıldız kazandı. Ryan ayrıca Avrupa Özel Operasyon Sorumlusu olarak da görev yapmıştır ve Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kosova'daki Özel Harekat görevlerini desteklemek üzere Ortak Görev Gücü TWO'nun SEAL Komutanı olarak görev yaptı. 23 yıl boyunca Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptıktan hemen sonra 2008 yılında emekli oldu.



Ryan Zinke, 2015 yılından bu yana Temsilciler Meclisi'nde Montana'yı temsil ediyor.Enerji sektöründe birçok çalışma yapan Zinke, enerji sektöründen de bazı şirketlerin yöneticileri tarafından destekleniyor.