Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz

Denizli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sincar'a, Karaçok'a girdik. Uçaklarımız PKK teröristlerine oralara mezar yaptı. Unutma Bay Kemal o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz mezar. Gezi olaylarında Bay Kemal orada. Şimdi yine bunların hazırlığı içindeler. Boşuna bekliyorsunuz. Bu yollara tevessül ettiğinizde bedelini çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir'' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugüne kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm cumhurbaşkanları arasında başbakanlar arasında ülkemizin şehirlerini şahsım kadar çok ziyaret eden, vatandaşlarımızla neredeyse çok sık iç içe olan bir başka kişi bulamazsınız. Çünkü biz milletin iradesinin üzerinde irade tanımıyoruz. Çünkü biz içinizden çıktık sizinle beraberiz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.



''CHP BU İŞTEN ANLAMAZ''



Biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle birlikte yürüyoruz. Allah nefes verdiği sürece bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Bugün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen hizmete açıyoruz. Belediyecilik AK Parti'nin işidir, CHP falan bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u kimden aldım? CHP'den aldım. İstanbul susuzdu çöp dağları vardı hava kirliliği tavan yapmıştı.



''İZMİR'İ DE ALACAĞIZ''



İzmir'de bile susuzluk vardı. İzmir'in su sorununu da biz Devlet Su İşleri olarak çözdük. Baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin görevidir ama yapamadılar biz yaptık. Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız.



''ÖNÜMÜZDE İYİ GÜNLER VAR''



CHP demek çöp, susuzluk, hava kirliliği, yolsuzluk, yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık. Önümüzde iyi günler var.



''MUHTEŞEM MİLLET KIRAATHANELERİ AÇIYORUZ''



2 tane dev proje dedim. Bunlardan biri Millet Bahçeleri'ydi. İstanbul'da 5 önemli Millet Bahçesi'nin açılışını yaptık. Oralar muhteşem oldu. Bir de millet kıraathaneleri dedim. Şu anda muhteşem millet kıraathaneleri açıyoruz. İçinde çay kahve kek hepsi ücretsiz ikram ediliyor. CHP 'AK Parti kumarhane açıyor' dedi. Yakışmıyor ama dervişin zikri neyse fikri oldu derler ama o derviş değil bunlar. Kıraathane okuma evi okuma yeri manasını bilmiyor. Bu kıraathanelerde gençlerimiz derslerini çalışacak kitabını okuyacak çayını da kahvesini de kekini de orada bulacak. Bu bir lütuf değil devletin milleti ile kaynaşması demektir.



''TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ HERKES TARAFINDAN GÖRÜLÜYOR''



Türkiye'nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece ana muhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve lal. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart için de tek bir projeleri var, o da AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırmak, iftira atmak, çamur atmak. Bunun için terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağrısından Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeye kadar her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar.



''AÇTIKLARI ÇUKURLARI KENDİLERİNE MEZAR EDECEĞİZ''



Sincar'a girdik Karaçok'a girdik uçaklarımız PKK teröristlerine oralara mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım. Unutma Bay Kemal o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onlarla yola devam et biz milletimizle beraber yola devam ediyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik geldik. Nerede bir sıkıntı varsa orada biz olacağız. Çıkmışlar parlementoda bize akıl veriyorlar arkadaşlarımızı vurdular. Sizin arkadaşlarınız değil mi vatandaşları birbirine kırdıran. Kürt kardeşlerimi sokağa dökenler bunlar değil miydi? Bir tanesi içeride yatıyor çıkması lazım diyorlar. Adaletin gereği neyse onun bedelini ödeyecek. Vesayetten ve FETÖ'den arındırdığımız yargı teşkilatımızın itibarının her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz.



KILIÇDAROĞLU'NA: KORKAKSIN, VATANSEVER DEĞİLSİN



Sen korkaksın korkak vatansever değilsin. Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda akla ziyan iftiralarda bulunuyor. Türkiye cinayeti işleyenlerin kaçmasına göz yummuş. Azıcık aklı olan bir insan bu sözleri etmeye utanıyor. Ama maalesef bunlarda hiçbiri yok. Amerika senatosu kararını verdi bunun arkasında filanca var dedi. Katillerin ülkemizi terk ettikleri saatlerde daha olayın tam olarak ne olduğu dahi bilinmiyordu. Şimdi 22 kişiyi gözaltına aldılar hala takip ediyoruz kovalıyoruz kovalayacağız. Dünyanın tamamını takdir ettiği gördüğü bir hususu Bay Kemal görmüyorsa bu da kendi meselesidir. Bu zata milletimiz hak ettiği cevabı sandıkta bir kez daha verecektir. CHP'nin başındaki zat burada da aynı şeyi yapıyor terör örgütleri ile birlikte oluyor. Bütün bunlar karşısında biz terör örgütleriyle mücadelemizi Gabar'da, Cudi'de hiç aralık vermeksizin devam ettiriyoruz ve ettireceğiz. Sürekli önümüze getirilen bilmem ne kadar gazetecinin hapiste olduğu yalanıdır. Bunların adı gazeteci bunlar gazeteciliği bırakıp terör örgütleri ile beraber olanlar. İşsizlik diyor. Türkiye'de iş gücü arzının sadece son 10 yılına baktığımızda 23 milyondan 33 milyona çıktığını görürüz. İş gücü arzındaki bu yükselişe karşılık istihdamı 20 milyondan 29 milyonun üzerine çıkarmayı başardık. 10 yılda 9 milyon vatandaşımıza çalışabileceği bir iş sahası temin ettik. İşsizlik var bunlar mevsimliktir zaman zaman azalır tırmanır. Nerede ülkemizin aleyhine bir iş varsa CHP orada.



''BİZİM MHP İLE AZAMİ MÜŞTEREKLERİMİZ VAR''



31 Mart'a yine terör örgütüyle koyun koyuna gidiyorlar. Şimdi bunların koalisyonunda ne var, aynı zamanda bir de malum terör örgütünün beslemesi olan parti var. Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var, onun için de Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşacağız.''



''SOKAĞA DAVET EDİYORLAR BU NE TERBİYESİZLİKTİR''



Nerede Türkiye'ye karşı bir girişim varsa CHP orada. Milli çıkarlarımıza yönelik sabotaj varsa CHP orada. Fransa'da 'Sarı Yelekliler' var CHP orada. Gezi olaylarında Bay Kemal orada. Şimdi yine bunların hazırlığı içindeler. Boşuna bekliyorsunuz. Bu yollara tevessül ettiğinizde bedelini çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir.



''BURASI PARİS Mİ?''



Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler.''