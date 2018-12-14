Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İçel çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısında yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11



İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10 Kaynak : İHA

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