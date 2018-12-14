Ulaştırma Bakanı Turhan: Sinyalizasyon olmazsa olmaz bir sistem değil

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara'daki tren kazasına ilişkin ''Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor'' dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'da dün yaşanan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Turhan'a kazanın sinyalizasyon sistemi eksikliğinden kaynaklandığı yönündeki yorumlar soruldu. Bakan Turhan, ''Bu trenlerde bu sistem var mıydı?'' sorusuna ise ''Bu soru doğru bir soru değil'' yanıtını verdi.



Turhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor.''

