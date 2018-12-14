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Türkiye'den dikkat çeken operasyon

Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Türkiye bu akınla ilk defa Mahmur'da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir" dedi.

Güncel / 14 Aralık 2018 Cuma 09:45
Türkiye'den dikkat çeken operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 'Türkiye bu akınla ilk defa Mahmur' da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir' dedi.

TERÖR HDEFLERİ VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları PKK/KCK/PYD/YPGve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka vegüvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudutgüvenliğini sağlamak içinIrak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı düzenledi. Operasyonda teröristler tarafından üsolarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu.



BU BİR MESAJDIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TürkSilahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesine yönelik hava harekatına ilişkin, 'Buharekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır.' ifadesini kullandı.

AĞAR: BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise sosyal medya hesabından dün gerçekleştirilen operasyona ilişkin şu paylaşımda bulundu: 'Dün TSK'nın hava akınıyla vurduğu Karacak Dağı, Irak'ta Mahmur'un hemen kuzeyinde, Türkiye'ye 170-180 kilometre uzaktadır.Dağ, Musul-Kerkük arasındadır. Türkiye bu akınla ilk defa Mahmur'da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir.'

Sosyal MedyaCumhuriyetHava HarekatıİletişimTeröristler


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