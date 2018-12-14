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TSK'nın hava harekatı Irak'ı rahatsız etti

Irak, TSK'nın dün gece Sincar ve Karacak Dağı'nın vurmasından rahatsız olduğu için Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Güncel / 14 Aralık 2018 Cuma 21:38
TSK'nın hava harekatı Irak'ı rahatsız etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları dün akşam PKK'nın Irak'taki kamplarının yer aldığı Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine operasyon düzenlendi.

TÜRK BÜYÜKELÇİ, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI

Türkiye'nin kendi sınırlarını tehidt eden terör örgütüne karşı girdiği haklı mücadeleden rahatsız olan Irak, bugün Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak; Türk savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

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