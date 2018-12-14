Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan sünger ve plastik üretimi yapan 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir ve Çatalca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 122 personelin 40 araçla müdahalesi sürüyor.



Fabrikada çalışan işçiler ve yakınları ise fabrika çevresinde toplandı. İşçiler yangının büyümesi üzerine fabrikanın en alt kısmında bulunan depolardaki kumaş toplarını dışarıya taşıdı. İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



Kaynak : İHA

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