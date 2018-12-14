Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna düzenlenecek terör operasyonunun birkaç gün içinde başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından sınırda dikkat çeken detaylar gözlendi. Terör örgütü PYD/YPG'nin, sınıra örülen güvenlik duvarında Türkiye tarafından yapılan acil giriş ve çıkış kapılarının karşısındaki evlerin etrafını toprakla kapatarak mevziye dönüştürdüğü görüldü.



Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin mevziye çevrilen evlere tünellerden gidip geldiklerini belirtti.















Kaynak : İHA

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