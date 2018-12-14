Otomobiliyle denize uçtu...

Kanlıca Sahili'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, otomobiliyle denize düşmüştü. Genç kadını denizde batan araçtan kurtaran vale o anları anlattı. Paniğe kapılan kadını kurtarmak için büyük çaba sarf eden Vale Hasan Hüseyin Erdoğan, 'Araba denize uçunca bir gürültü duydum burada balık tutan arkadaşlara bakıyordum. Herkes şaşkınlık içindeydi aklıma gelen ilk şey üzerimi çıkarıp atlamak oldu. 20 metre ilerideydi. Camı açıktı. Camdan çıkarmaya çalıştım. Kıyıya çekmeye çalıştım aracı. Batmaya başladı.



Bende suyun altındayken gördüm. Kollarını tutabildim. Ben çıkarabileceğimi sanmıyordum ama çıkardım. O da çok mücadele etti. Suyun dibinde gördüm ben hanımefendiyi. Kapı sıkışmıştı. Cam açık olduğu için oradan çıkardım. Herkes yapabilirdi ama bana nasip oldu. Kendimi iyi hissediyorum. Burada otelin otopark görevlisiyim” dedi.



Kaynak : İHA

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