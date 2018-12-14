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Okullardaki şiddet ders konusu oldu

Okullarda şiddet vak’alarının giderek artması üzerine eğitimciler harekete geçti. Bursa Uludağ Üniversitesi, bu alanda önemli bir adım atarak, öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültesi’nde “Okullarda Şiddet ve Zorbalığın Önlenmesi” adıyla ders açtı. Ders içeriği kitaplaştırılarak kaynak kitaplar arasında yerini aldı.

Eğitim / 14 Aralık 2018 Cuma 12:06
Okullardaki şiddet ders konusu oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüçhan Uz'un teklifiyle açılan derste öğretmen adayları okullarda meselelerin şiddete ve zorbalığa başvurmadan nasıl çözülebileceğini öğreniyor.

BUÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüçhan Uz, dünyada ve Türkiye'de hayatın her alanında şiddetin giderek arttığını, çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama görevini üstlenen okulların da bundan nasibini aldığını, bir eğitimci olarak bu gidişattan büyük kaygı duyduğunu söyledi.

Okullarda şiddeti önlemede en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü belirten Doç. Dr. Rüçhan Uz, öğretmen yetiştiren bir eğitimci olarak bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bir ders içeriği oluşturduğunu kaydetti.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin şiddet ve zorbalığın önlenmesinde büyük rolü olduğuna işaret eden Doç. Dr. Rüçhan Uz, yapılan araştırmaların bu alanda çalışanların kendilerini yeterli hissetmediklerini ortaya koyduğunu, bu konuda öğretmen adaylarının eksiğini gidermek istediklerini anlattı.

Doç. Dr. Rüçhan Uz, okulları şiddetten arındırmak için okulu bir bütün olarak ele alan çeşitli önleme programları geliştirildiğini, bu programları uygulamak üzere öğretmenlere, okul yöneticilerine, anne -babalara ve öğrencilere verilecek eğitimler sayesinde çözüme ulaşmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Kaynak : İHA

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ÖğretmenUludağ ÜniversitesiEğitim FakültesiÖğretim Üyesi


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