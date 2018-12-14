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Nuh'un Gemisi'yle ilgili dikkat çeken sözler

Araştırmacı Haktan Akdoğan, Nuh'un Gemisi'nin uzay gemisi olabileceğini söylerken, cep telefonunun o dönemde ilkel kalabileceğini söyledi.

Televizyon / 14 Aralık 2018 Cuma 10:19
Nuh'un Gemisi'yle ilgili dikkat çeken sözler
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Araştırmacı Haktan Akdoğan, Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk oldu.

Akdoğan, canlı yayında gelen bir soru üzerine Nuh tufanı ve Nuh'un Gemisi'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CEP TELEFONU İLKEL KALIR

Nuh tufanının yaşadığı dönemde teknolojinin çok ileri olduğunu söyleyen Haktan Akdoğan, Nuh'un Gemisi'nin uzay gemisi olabileceğini söylerken cep telefonun da o dönemdeki teknolojiye göre ilkel kalabileceğini söyledi.



'TEKNOLOJİ AÇISINDAN ÇOK İLERİYDİLER'

Nuh tufanın yaşandığı dönemde teknolojinin çok ileride olduğuna belirten Akdoğan şunları söyledi;

Bana göre Nuh tufanı yaşandı. Ama zamanlaması biraz yanlış. Atlantis ve Mu döneminde yaşandı, bu olay. Nuh'un Gemisi de bilinen tahtanda çividen yapılan bir gemi değil. Bence uzay gemisi olma ihtimali çok yüksek. Dünyanın allak bullak olduğu, dağ büyüklüğünde dalgaların olduğu, bir süreçten bahsediyoruz. Zaten levhalardan ve metallerden yapıldığı bilgisi var, tahtadan değil. Atlantis ile Mu yıldızlar arasında yolculuk yapabilecek kadar ilerideydi, teknoloji açısından. 

O dönemde Atlantisliler yıldızlar arası yolculuk yapabilecek düzeydeyse ki öyle olduğu kabul ediliyor, cep telefonu çok ilkel kalır.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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