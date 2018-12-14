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Jüpiter'in yeni fotoğrafları paylaşıldı

Jüpiter'in sırlarını araştıran Juno uzay aracının, dev gaz kütlesinin kutup bölgeleri üzerinde çektiği fotoğraflar paylaşıldı.

Teknoloji / 14 Aralık 2018 Cuma 14:02
Jüpiter'in yeni fotoğrafları paylaşıldı

BBC'nin haberine göre, aracın kamerası JunoCam'le çekilen fotoğraflarda, Jüpiter'in kutup bölgelerindeki kasırgalar açıkça seçilebiliyor.

JunoCam projesinin lideri ve Arizona'da Gezegen Bilimi Enstitüsünde görevli gökbilimci doktor Candice Hansen, kameranın çektiği ham ve işlemden geçirilmiş görüntüleri, Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında paylaştı.

Hansen, 'Kutuplar üzerinden ilk geçişimizde Jüpiter'de daha önce hiç görülmemiş bir alanı izlediğimizi biliyorduk. Beklenmedik olan, dev kasırgaların, siklonların nizami çokgenlerini görmek oldu. Olağanüstü olduğunu düşündük.' ifadesini kullandı.

Jüpiter'in yörüngesindeki bir turunu 53 günde tamamlayan Juno'nun, Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegenin nasıl oluştuğuna dair şifrelerin çözülmesini sağlaması bekleniyor.

Gezegenin manyetik ve çekim alanlarının haritasının çıkarılmasının, yapısına ışık tutması bekleniyor.

Kaynak : AA

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