Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'nın Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Buna göre, Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.