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İçişleri Bakanı Soylu dağlarda kalan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.

Güncel / 14 Aralık 2018 Cuma 15:31
İçişleri Bakanı Soylu dağlarda kalan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dağlarda 700 terörist kaldığını belirterek, "Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili konuşan Soylu "Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Fırat'ın doğusu da batısı da neresiyse bilinsin ki, terörist nerede varsa ensesindeyiz, bitireceğiz. Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz" diye konuştu.

TUNCELİ'DE 6 TERÖRİST MAĞARADA KISTIRILDI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti.

Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek" dedi.

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