Ev alacaklara müjdeli haber!

Ziraat Bankasından konut kredisinde faiz oranını yüzde 1,78'e düşürdü. Ziraat Bankası ile çalışan inşaat firmalarından konut alımlarında faiz yüzde 0,98 olacak. 120 aya kadar vade ile 500 bin liraya kadar kredi verilecek. 0,98 faiz oranı 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde geçerli olacak.



"FİRMALARIMIZIN KONUT STOĞU ERİTİLECEK"



Banka açıklamasının devamında şu bilgiler paylaşıldı:



"Yapılan çalışma ile Bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır.



Bu kapsamda, Bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.



"BANKAMIZA OLAN KREDİLERİN GERİ ÖDENMESİNDE KULLANILACAK"



Öte yandan; kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların Bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır. Bu durum bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır.



Bu uygulama ile başta alt ve orta gelir grubunda yer alan müşterilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimizin konut sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmana çok daha kolay ulaşması sağlanacak ve konut sektörüne önemli bir canlılık getirilmiş olacaktır."

