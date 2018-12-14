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Düzce'de feci yangın: 3 ölü, 1 yaralı

DÜZCE – Düzce’nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen feci yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, babaları ise yaralandı.

3. Sayfa / 14 Aralık 2018 Cuma 08:50
Düzce'de feci yangın: 3 ölü, 1 yaralı
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Yangın, sabah saatlerinde Yığılca'nın Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran yangında baba Muhammed Korkmaz evde bulunan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Evin camından atlayarak kendisini kurtaran babanın vücudunda yanıklar oluştu. Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdiler.



Düzce ve Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cesedi evden itfaiye yardımı ile çıkarıldı. Çocukların cenazesi Yığılca Devlet Hastanesi morguna, ardından ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

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