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CHP’li belediye başkanı istifa iddialarına sert çıktı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmemesi halinde istifa edeceği yönündeki iddialara sert çıktı.

Siyaset / 14 Aralık 2018 Cuma 15:59
CHP’li belediye başkanı istifa iddialarına sert çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin 1 Ocak'tan itibaren asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak belirledikleri toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, 'Büyükşehir belediyesi için aday gösterilmezseniz istifa edeceğiniz yönünde iddialar var' sorusu üzerine konuşan Böcek, bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu kaydetti.

Böcek, 'Ben varsayımla hiç konuşmam. Siyasete ben Anavatan Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisine gelişimde de konuşmuştum. O dönemin genel başkanı ve başbakanım Mesut Yılmaz parti genel başkanlığından istifa etti. Ondan sonra Deniz Bey partimizin genel başkanı ve hemşehrimizdi. Bu vesileyle ona da söylemiştim, ‘Efendim ben CHP'ye geldim. Sizi satmam. Ben burada parti ilkesine dikkat ederim' demiştim' ifadelerini kaydetti.

18 yıldır CHP'de olduğunu kaydeden Böcek, 'Hayatım boyunca siyasi bir arayış içerisinde olmadım. Kim ne söylüyorsa doğru söylemiyordur. 25 yıl dürüst bir şekilde geldik, hep de doğruları söyledim' dedi.

Kaynak : İHA

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