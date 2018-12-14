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Bu kadarına artık pes!

Batman’da trafiğin yoğun olduğu caddede kapıları açık bir şekilde seyreden araç tehlike saçtı.

3. Sayfa / 14 Aralık 2018 Cuma 12:30
Bu kadarına artık pes!
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Batman GAP Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde kapıları açık halde ilerleyen otomobil, yolu kullanan vatandaşları tehlikeye attı. Görenleri şaşkına çeviren sürücü, önce bir süre kapıları açık vaziyette durdu. Vatandaşların korna çalmasına aldırış etmeyen sürücü, bir süre sonra hareket ederek gözden kayboldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Kaynak : İHA

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