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Baldızına tecavüze 9 yıl hapis

Lefkoşa’da evlerinde kalan baldızına geçtiğimiz aylarda tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Türkmenistan uyruklu şahıs 9 yıl hapis cezası aldı.

3. Sayfa / 14 Aralık 2018 Cuma 16:18
Baldızına tecavüze 9 yıl hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çalışmak için bulunan Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov’un (38) kendi evinde çocuklarına bakıcılık yapan baldızı R.Y.’ye (26) tecavüz ettiği iddia edildi. R.Y., aynı gün polise giderek şikayetçi oldu. Polisteki sorgusunda suçunu kabul eden Orunov Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliğiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov Lefkoşa Kapalı Cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

TürkmenistanLefkoşaAğır Ceza MahkemesiKuzey Kıbrıs


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