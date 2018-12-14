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Bakan Akar saniye saniye takip etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

Güncel / 14 Aralık 2018 Cuma 10:37
Bakan Akar saniye saniye takip etti

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.

İLK KEZ VURULDU
Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu.

Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi.







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