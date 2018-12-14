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Ankara beyaza büründü

Ankara'da gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Yaşam / 14 Aralık 2018 Cuma 06:37
Ankara beyaza büründü

Ankara'da gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Bazı bölgelerde araçlar yollarda güçlükle ilerlerken özellikle yokuşlarda duramayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Bu arada Çankaya'da bir siteye ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 AE 825 plakalı traktör Galip Erdem Caddesi'nde yol tuzlama çalışması yaparken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.



Bu esnada traktörden atlayan sürücü yaralı olarak kurtulurken aracın römork kısmı devrildi. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen traktör römorkundaki tuz dolu çuvallar çevreye savrulurken kaza nedeniyle Galip Erdem Caddesi'nin iki şeridi uzun süre ulaşıma kapandı.



Kar küreme ve yol tuzlama araçları sabaha kadar çalıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının etkili olduğu kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.

Belediye ekipleri zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için merkez ve çevre ilçeler dahil 25 bölgede çalışma yürüttü.



Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Kaynak : AA

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Büyükşehir BelediyesiGalip ErdemKar YağışıVasip Şahin112 Acil Servis


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