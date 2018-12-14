USD (Alış - Satış) : 5,37 - 5,38 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

2019'da komedi filmleri gösterime girecek

Yaklaşan 2019 yılında vizyona girecek olan çok sayıda yerli film, sinemaseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kültür-Sanat / 14 Aralık 2018 Cuma 11:51
2019'da komedi filmleri gösterime girecek

2018 yılını birbirinden iddialı filmlerle geride bırakmaya hazırlanan Türk sineması, 2019 yılında da sinemaseverlere birbirinden iddialı filmler sunmaya hazırlanıyor. Biletinial.com'un yaptığı araştırmalara göre 2019 yılında vizyona girecek yerli filmlerin, sinemaseverlerin yüzünü güldürmesi bekleniyor. Özellikle yerli yapımlarda adından çok söz ettirmesi beklenilen filmler arasında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Çiçero, Kara Komik Filmler 1, Recep İvedik 6, Mucize 2: Aşk, Karakomik Filmler 2, Turkish'i Dondurma ve Naim Süleymanoğlu adlı filmler bulunuyor.

Ocak ayının ilk günü vizyona girecek olan filmler arasında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin ardından Müslüm ve Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu'dan Çiçero ve Cem Yılmaz'dan Kara Komik filmlerin ilk serisi sinema salonlarında yerini alacak. Şubat ayında ise Recep İvedik 6 tek başına dev kadro olarak vizyona girecek. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Naim SüleymanoğluRecep İvedikOrganize İşler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı