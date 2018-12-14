2019'da komedi filmleri gösterime girecek

2018 yılını birbirinden iddialı filmlerle geride bırakmaya hazırlanan Türk sineması, 2019 yılında da sinemaseverlere birbirinden iddialı filmler sunmaya hazırlanıyor. Biletinial.com'un yaptığı araştırmalara göre 2019 yılında vizyona girecek yerli filmlerin, sinemaseverlerin yüzünü güldürmesi bekleniyor. Özellikle yerli yapımlarda adından çok söz ettirmesi beklenilen filmler arasında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Çiçero, Kara Komik Filmler 1, Recep İvedik 6, Mucize 2: Aşk, Karakomik Filmler 2, Turkish'i Dondurma ve Naim Süleymanoğlu adlı filmler bulunuyor.



Ocak ayının ilk günü vizyona girecek olan filmler arasında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin ardından Müslüm ve Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu'dan Çiçero ve Cem Yılmaz'dan Kara Komik filmlerin ilk serisi sinema salonlarında yerini alacak. Şubat ayında ise Recep İvedik 6 tek başına dev kadro olarak vizyona girecek. Kaynak : İHA

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