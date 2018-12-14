1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı!

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Yılmaz ailesinin henüz 1 yaşındaki bebekleri Özlem İlayda Yılmaz elinde oynadığı mandalı ikiye ayırarak yayı boğazına kaçtı. Baba Yaşar Yılmaz, olayı fark eder etmez kızının boğazına kaçan yayı çıkartmaya çalıştı. Baba Yılmaz tarafından yay çıkartılamayınca aile hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Nöbetçi doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Özlem, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Cevatzade tarafından hemen ameliyatı alınmasının ardından boğaza kaçan yay çıkartıldı.



Baba Yaşar Yılmaz kızının kontrolü için geldiği Devlet Hastanesinde olayı anlatırken kızımın yaşamasını “Önce Allah sonra doktorlarımız sağladı” dedi. Baba Yılmaz, “O gün akşam saatlerinde çocuğum elinde mandal yayı ile oynarken mandalı ikiye ayırıp yayı sökmüş. Ağzına alıp yay ile oynadığını fark ettim. O an hemen parmağımla müdahale ettim ama yayı çıkartamadım. Yay boğazın ilerisine kaçmış. Hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine geldik. Acil doktorlarımız çocuğumun filmlerini çekti. Hocamız sağ olsun hemen müdahale etti. Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi. Kaynak : İHA

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