USD (Alış - Satış) : 5,37 - 5,38 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı!

Nevşehir’de 1 yaşındaki minik bebeğin nefes borusuna saplanan mandal yayı başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Operasyonun ardından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun son iyi olduğu öğrenildi.

Siyaset / 14 Aralık 2018 Cuma 18:22
1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı!

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Yılmaz ailesinin henüz 1 yaşındaki bebekleri Özlem İlayda Yılmaz elinde oynadığı mandalı ikiye ayırarak yayı boğazına kaçtı. Baba Yaşar Yılmaz, olayı fark eder etmez kızının boğazına kaçan yayı çıkartmaya çalıştı. Baba Yılmaz tarafından yay çıkartılamayınca aile hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Nöbetçi doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Özlem, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Cevatzade tarafından hemen ameliyatı alınmasının ardından boğaza kaçan yay çıkartıldı.

Baba Yaşar Yılmaz kızının kontrolü için geldiği Devlet Hastanesinde olayı anlatırken kızımın yaşamasını “Önce Allah sonra doktorlarımız sağladı” dedi. Baba Yılmaz, “O gün akşam saatlerinde çocuğum elinde mandal yayı ile oynarken mandalı ikiye ayırıp yayı sökmüş. Ağzına alıp yay ile oynadığını fark ettim. O an hemen parmağımla müdahale ettim ama yayı çıkartamadım. Yay boğazın ilerisine kaçmış. Hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine geldik. Acil doktorlarımız çocuğumun filmlerini çekti. Hocamız sağ olsun hemen müdahale etti. Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

CumhurbaşkanıTerörle MücadeleSuriyeDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı