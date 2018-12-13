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Yıldırım Ddüşmesi sonucu 6 asker yaralandı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde üç ayrı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 6 askeri personeli tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yaşam / 13 Aralık 2018 Perşembe 15:15
Yıldırım Ddüşmesi sonucu 6 asker yaralandı
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İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesine giden Vali İdris Akbıyık, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve doktorlar tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 6 askeri personeli tedavi gördükleri serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Kaynak : İHA

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