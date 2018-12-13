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Vietnam'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

Vietnam’da hafta sonunda meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken 4 kişi ise kayboldu.

Dünya / 13 Aralık 2018 Perşembe 11:18
Vietnam'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı
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Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Vietnam’ın orta bölgelerinde hafta sonunda etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e çıktığı, selde kaybolan 4 kişiden ise hala haber alınamadığı öğrenildi.

Selden dolayı 23 bin 100 ev sular altında kalırken, yaklaşık 61 bin 800 sığır ve kümes hayvanı da telef oldu. Selde ayrıca 53,9 kilometrelik sulama kanalı ve 64,6 kilometrelik yol ise hasar gördü.

Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına göre, yılın ilk 11 ayında çoğunluğu tayfun, sel ve toprak kaymalarından oluşan doğal afetler 189 kişinin ölümüne ya da kaybolmasına, 140 kişinin ise yaralanmasına ve ülkede 391.3 milyon ABD doları değerinde maddi hasara neden oldu.

(AA-NT-D)

Kaynak: İHA Kaynak : İHA

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