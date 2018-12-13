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Usta tiyatrocu Haldun Dormen öğrencileri ile buluştu

Türk tiyatrosunun duayen ismi, yönetmen ve oyuncu Haldun Dormen, Burdur’da üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Kültür-Sanat / 13 Aralık 2018 Perşembe 09:21
Usta tiyatrocu Haldun Dormen öğrencileri ile buluştu

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, Burdur'da üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonuna düzenlenen söyleşide, 65 yıllık tiyatro, sinema ve gazetecilik deneyimlerinden bahseden Dormen, Tiyatronun en büyük tutkusu olduğunu ve kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi. Hem güldüren hem de duygulandıran söyleşide tiyatro anılarını anlattı. Kaynak : İHA

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KonferansHaldun Dormen


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