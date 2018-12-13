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TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Güncel / 13 Aralık 2018 Perşembe 21:29
TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Aynı bölgelere Türk Hava Kuvvetleri'nin, 25 Nisan’da düzenlediği operasyon büyük ses getirmişti. ABD'li askerler ile YPG'li teröristler bölgede incelemelerde bulunmuştu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı yapıldı.

Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadesi kullanıldı.

İLK OPERASYON BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

TSK'nın 25 Nisan’da Irak- Suriye sınır geçiş hattında bulunan Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karacak Dağı’ndaki PKK-YPG hedeflerini vurması büyük yankı uyandırmıştı.

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