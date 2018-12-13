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Talha Uğurluel'le ilgili şok iddia

FETÖ PDY’nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel’in, 1 milyon lira ödülle aranan FETÖ elebaşı Gülen’in danışmanı Harun Tokak ile de irtibatlı olduğu ileri sürüldü.

3. Sayfa / 13 Aralık 2018 Perşembe 12:54
Talha Uğurluel'le ilgili şok iddia

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e yönelik yapılan araştırma sonucunda 1 milyon lira ödülle aranan, FETÖ elebaşı Gülen'in danışmanı Harun Tokak ile de irtibatlı olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, yaptığı birçok programda insanların Kudüs'e gitmesine yönelik çağrısının yanı sıra kendisinin de 'Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa' kitabını yazmasına rağmen hiçbir güvenlik endişesi olmadan Kudüs'e yönelik tur düzenlemesine sebep olan etkenlerin araştırıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda FETÖ elebaşı Gülen'in danışmanı Harun Tokak ile irtibat halinde olduğunu düşünülen tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in örgüt ile 2015 yılına kadar iletişimde olduğu tespit edildi. Savcılık ifadesinde FETÖ'nun okul ve dershanelerinde ders aldığını öğrenilen tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in yine FETÖ'nun bir dershanesinde bir süre tarih öğretmeni olarak çalıştığını ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak : İHA

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KudüsCumhuriyet BaşsavcılığıTalha Uğurluel


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