Seçimlerde aday olmayacağını duyurdu

Avrupa Birliğinin 28 lideri, Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için Brüksel'de toplandı. Toplantı öncesi açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını dile getirdi. May, 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde partiyi temsil etmeyeceğini açıklayarak, 'Başka bir partinin bizi seçimlere götürmesi daha doğru” dedi.



Dün gerçekleştirilen oylamayla partisinin güvenoyunu alarak rahat bir nefes alan İngiltere Başbakanı May, Brüksel'de varılan Brexit Anlaşması'nı yeniden müzakere etmenin yollarını görüşecek.



Kaynak : İHA

