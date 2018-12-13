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Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 7 Aralık ile biten haftada 240 milyon dolar azaldı.

Ekonomi / 13 Aralık 2018 Perşembe 14:56
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 7 Aralık ile biten haftada 240 milyon azalarak 90 milyar 764 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 309 milyon dolar azalarak 71 milyar 700 milyon dolardan 71 milyar 391 milyon dolara indi. Altın rezervlerinde ise 7 Aralık haftasında 69 milyon dolar artışla 19 milyar 304 milyon dolardan 19 milyar 373 milyon dolara yükseldi. Kaynak : İHA

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