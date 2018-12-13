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Merkez Bankası faize dokunmadı

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te bıraktı.

Ekonomi / 13 Aralık 2018 Perşembe 14:05
Merkez Bankası faize dokunmadı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı.

Yılın son toplantısını yapan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi yüzde 24'te tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül'deki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıkarmıştı. Ekim ayındaki toplantıda ise faizde değişikliğe gidilmedi.

'İKTİSADİ FAALİYETTE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR'

Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

'SIKI PARASAL DURUŞ KORUNACAK'

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

'GEREKİRSE İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLECEK'

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.'

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