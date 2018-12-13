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Kıvanç Tatlıtuğ: Oyunculuk sonu gelmeyecek bir yolculuk

Kıvanç Tatlıtuğ, "Oyunculuk benim için sonu gelmeyecek bir yolculuk. Oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüveni ve bu keşif, hiçbir zaman bitmeyecek bir keşiftir." dedi.

Kültür-Sanat / 13 Aralık 2018 Perşembe 09:35
Kıvanç Tatlıtuğ: Oyunculuk sonu gelmeyecek bir yolculuk

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'Oyunculuk benim için sonu gelmeyecek bir yolculuk. Oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüveni ve bu keşif, hiçbir zaman bitmeyecek bir keşiftir.' dedi.

Tatlıtuğ, konferans kuruluşu Yürekli tarafından 19 yıldır düzenlenen ve 17 yıldır Yapı Kredi World'ün ana sponsorluğunu üstlendiği 'Marka 2018' konferansına konuk oldu.

İki bine yakın iş insanının katılımıyla Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleştirilen konferansta, Mavi Jeans'ın 10 yıldır marka yüzü olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi Jeans Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz ile kısa bir konuşma yaptı.

Tatlıtuğ, oyunculuk hayatında 15 yılı geride bıraktığını söyledi.

Oyunculuğun kendisi için sonu gelmeyecek bir yolculuk olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, 'Tüm samimiyetimle söylüyorum ki oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüveni ve bu keşif, hiçbir zaman bitmeyecek bir keşif.' diye konuştu.

İnsanın kendisini keşfettikçe olgunlaştığını anlatan Tatlıtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Daha da samimi konuşmak gerekirse, bunları daha önce farklı bir yerde konuşmak istemedim. Burada anlatmak istiyorum. Belki de ihtiyacım var söylemeye bilmiyorum. İlk yaptığım işlere bakıyorum. Zamanında 15 yıl önce yaptığım diziler... İşin başındayken bir tek şey istemişim, o da tamamen başarılı olmak. Zamanla da bunun altının boş olduğunu görmeye başladım. Tabii bu çok kişisel bir şey.'

Tatlıtuğ, yaptığı her işte samimi olmaya özen gösterdiğine de işaret ederek, 'Neyi seçersem seçeyim, neyi yapmaya karar verirsem, kendi hayatımın süzgecinden geçirip masaya koyduğum zaman, o işin içinde samimiyet oluyor. Eğer koyamazsam işi yapmayı reddederim. Son yıllarda da hep bu şekilde hareket ettim. O yüzden üretmeye ve samimi olmaya devam. Bunun da sonu yok.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA

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