Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

Yerel seçimlerde CHP'nin Ankara adayı olarak en çok konuşulan isim Mansur Yavaş oldu.



Yavaş'ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, CHP yönetimi bu konuya ilişkin sessizliğini korudu.



'ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL'



CHP'lilerin merakla beklediği açıklama ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.



Gazeteci Enver Aysever'e konuşan Kılıçdaroğlu, Yavaş adaylığıyla ilgili 'Herkes Mansur Yavaş'ı Ankara adayı yapacağımı sanıyor. Olur mu öyle şey! Koca CHP'de, Atatürk'ün partisinden bir aday çıkmaz mı? Rozetinden utanan adamı ben ne yapayım! Artık eskisi gibi değil hiçbir şey, cephe mücadelesini kendi ilkelerimizle vereceğiz.' dedi.



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