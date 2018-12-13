USD (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37 EURO (Alış - Satış) : 6,10 - 6,11

İyi Partili Cesur: Marmaray'da Demirel'in imzası var

AK Parti iktidarında hizmete alınan Marmaray için İyi Parti Isparta Milletvekili ve Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur; "Marmaray'da Demirel'in imzası var." dedi.

Güncel / 13 Aralık 2018 Perşembe 21:32
İyi Partili Cesur: Marmaray'da Demirel'in imzası var

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

Bugün bütçesi görüşülen kurumlardan biri de Devlet Su İşleri'ydi.

'MARMARAY'DA DEMİREL'İN İMZASI VAR'

İyi Parti adına söz alan Isparta Milletvekili Aylin Cesur dikkat çeken şu sözleri söyledi: 'Başbakan olduğu dönemde -hemen akla gelen- Keban Barajı, Atatürk Barajı, Urfa Tüneli, GAP, Boğaz Köprüsü, İskenderun ve Ereğli Demir Çelik, Seydişehir Alüminyum Tesisi, Aliağa Petrokimya Tesisi, Ataş Rafinerisi, Tokat Almus, Kesikkaya, Keban, Altınapa gibi çok büyük yatırımlar var dakikalara sığdıramayacağım. O dönemde, Ambarlı Santrali hizmete açıldı mesela; Boğaz Tüp Geçidi, Bolu Tüneli, otoyol ve hızlı trenler dâhil Demirel'in projelerindendi. Ve çok övündüğünüz Marmarayın altında da kendisinin imzası var.'

Bolu TüneliMilletvekiliEreğli Demir ÇelikBoğaz KöprüsüKeban Barajı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı