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Hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yiyecek bıraktılar

Kırıkkale’de yağan karın ardından hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bırakıldı.

Yaşam / 13 Aralık 2018 Perşembe 12:02
Hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yiyecek bıraktılar

Kırıkkale'de yüksek kesimlere kar yağmasının ardından Doğa Koruma Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından doğada bulunan yaban hayvanların aç kalmaması için yem bırakıldı. Şube müdürlüğüne bağlı ekipler ile fahri müfettişler, karlı havada 1744 rakımlı Denek Dağı'na çıkarak burada yaşayan hayvanların aç kalmamasını sağladı. Kar yağışının devam ettiği yerlerde yiyecek bırakma çalışmalarının devam edileceği bildirildi.

Kaynak : İHA

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