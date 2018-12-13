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Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tahliye edildi

FETÖ'nün 'Mülkiye' yapılanmasına yönelik davada, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, tutuklu kaldığı süre göz önüne bulundurularak tahliye edildi.

Güncel / 13 Aralık 2018 Perşembe 13:10
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Mülkiye' yapılanmasına yönelik davada 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, tutuklu kaldığı süre göz önüne bulundurularak tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mülkiye' yapılanmasına yönelik davada, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle Edirne F Tipi Cezaevinde kalan Mutlu, cezasını tamamladı.

Daha önceki tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan Mutlu, cezaevinden tahliye edildi. Mutlu'nun İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Onama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan FETÖ'nün 'mülkiye' yapılanması davasına ilişkin istinaf başvurularını karara bağlamıştı.

Ceza Dairesi, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan, Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar veren mahkeme, bu nedenle sanıklar hakkında yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti.

Dairenin kararı ile sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan'a verilen hapis cezaları ile Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt'a verilen beraat hükümleri onanmıştı.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 7 Kasım'da Edirne'de cezaevine konulmuştu.

Kaynak : AA

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