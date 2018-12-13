Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, beylik tabancasıyla intihar etti.



Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Ali Karaaslan'ın, bir süre önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi.





















