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Emniyet Müdür Yardımcısı beylik tabancasıyla intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Güncel / 13 Aralık 2018 Perşembe 10:36
Emniyet Müdür Yardımcısı beylik tabancasıyla intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, beylik tabancasıyla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Karaaslan'ın, bir süre önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi.










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