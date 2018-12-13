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Eğitime kar engeli

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve Çorum'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eğitim / 13 Aralık 2018 Perşembe 09:38
Eğitime kar engeli

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi.

İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Sarıkamış ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitim veren okulların tatil edildiğini bildirdi.

Çorum

Çorum'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu arada merkezde görev yapan engelli ve hamile kamu personellerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacakları öğrenildi.

Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.

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