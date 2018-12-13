Belçika'da Sarı Yelekliler sokağa çıkıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 kez izinsiz eylem yapan Sarı Yelekliler ile polis arasında çıkan şiddetli çatışmanın ardından bu kez Sarı Yelekliler resmi protesto talebinde bulundu. Brüksel Polis Sözcüsü Ilse Van de Keere, 'Sarı Yelekliler bu defa Brüksel'de Luxemburgplein alanında protesto eylemi için resmi talepte bulundu. Sarı Yeleklilerin yaptığı son protesto eyleminde 450 kişi tutuklanmıştı. Bu kez polis arabası ateşe verilmedi ama başka araçlara ve kamu alanlarına maddi zarara verilmişti' dedi.



Sarı Yeleklilerin resmi protesto eylemi için izin verilip verilmediği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Kaynak : İHA

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