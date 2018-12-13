Başkentteki tren kazasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.' ifadesi kullanıldı.



Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.



Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kaynak : AA

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