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Başkentteki tren kazasına soruşturma: 3 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 13 Aralık 2018 Perşembe 09:06
Başkentteki tren kazasına soruşturma: 3 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.' ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.


Kaynak : AA

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