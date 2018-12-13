Başkentteki tren kazasına soruşturma: 3 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.' ifadesi kullanıldı.
Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : AA