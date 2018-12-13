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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda kaza yaptı.

3. Sayfa / 13 Aralık 2018 Perşembe 07:51
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı
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Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada 3'ü makinist 8 kişinin yaşamını yitirdiği, hastaneye 48 yolcu sevk edildiği orada da bir vatandaşın kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.


Sabah 06.30 sıralarında Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda, yol kontrolü yapan kılavuz trenle çarpışarak raydan çıktı ve üst geçidin ayağına vurdu.

Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi. Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.


 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; YHT'nin, yol kontrolü yapan ve bir kamyon büyüklüğünde olan kontrol lokomotifi (kılavuz tren) ile çarpıştığı belirtildi. Açıklamada, kılavuz trenin o noktada olmaması gerektiği ifade edildi.



İLK İHBARDAN 1 DAKİKA SONRA...

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi itfaiye birimine tren kazası ile ilgili saat 06.38’de ihbar geldiği öğrenildi. Çeşitli noktalardaki istasyonlardan toplam 55 İtfaiye personelinin 20 araçla birlikte 06.39’da olay yerine sevk edildiği belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ DUYURDU: 7 ÖLÜ 46 YARALI

Ankara Valiliği'nden Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır.Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması. Ekiplerimiz çalışıyor. Çalışmalar bitince kesin rakamları paylaşacağız. Kazanın nedeni ile ilgili teknik inceleme devam ediyor" dedi.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILIYOR

Kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor. Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor. Öte yandan kılavuz tren hareket ederek çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için başka bir noktaya alındığı belirtildi. 

BAKAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Konya seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren'in kaza yaptığı Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu yakınlarında incelemede bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı. Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
 
Kaynak : AA
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Yüksek Hızlı Tren112 Acil Servis


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