Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 43 yaralı, 4 ölü

Bu sabah saat 06.30'da Ankara YHT Garı'ndan Konya'ya hareket eden tren yaklaşık 06.40 sularında kaza yaptı.



Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.



VALİLİK AÇIKLAMASI



Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine geldi. Ankara Valiliği olayla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Buna göre Yüksek Hızlı Tren, banliyö trenine çarptı.



ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI



Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı belirtildi. Bakanlığın verdiği bilgilere göre 20 yaralı var.













*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.