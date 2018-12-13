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Sıcak Haber : Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 43 yaralı, 4 ölü!..

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 43 yaralı, 4 ölü

AnkaraKonya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.

3. Sayfa / 13 Aralık 2018 Perşembe 07:51
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 43 yaralı, 4 ölü
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Bu sabah saat 06.30'da Ankara YHT Garı'ndan Konya'ya hareket eden tren yaklaşık 06.40 sularında kaza yaptı.

Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI


Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine geldi. Ankara Valiliği olayla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Buna göre Yüksek Hızlı Tren, banliyö trenine çarptı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı belirtildi. Bakanlığın verdiği bilgilere göre 20 yaralı var.






 
Kaynak : AA
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Yüksek Hızlı Tren112 Acil Servis


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