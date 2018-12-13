Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 43 yaralı, 4 ölü

AnkaraKonya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.
Bu sabah saat 06.30'da Ankara YHT Garı'ndan Konya'ya hareket eden tren yaklaşık 06.40 sularında kaza yaptı.
Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.
VALİLİK AÇIKLAMASI