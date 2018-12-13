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Ankara'da eğitime kar engeli

Vali Vasip Şahin: Ankara'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Güncel / 13 Aralık 2018 Perşembe 23:01
Ankara'da eğitime kar engeli

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi.

Ankara ValisiKar Yağışı


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