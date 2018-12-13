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4 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Adana’da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurduğu babası hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 13 Aralık 2018 Perşembe 09:42
4 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokakta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı.

Z.K.'nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı. Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı. Kerim K.'nın durumunun ağırı olduğu öğrenildi. Kerim K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kerim K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak. Kaynak : İHA

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