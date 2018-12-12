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Soma'da madende kaya düştü: 10 işçi yaralı

Manisa Valisi Ahmet Deniz: 'Ciddi bir yaralımız yok, hayati tehlikeleri görünmüyor'.

3. Sayfa / 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:58
Soma'da madende kaya düştü: 10 işçi yaralı
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Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde tavanın çökmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

Kazada ilk belirlemeye göre 11 işçi yaralandı. Mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madendeki göçük sonucu yaralanan 11 işçinin ivedilikle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre 11 işçimiz yaralandı, ciddi bir yaralımız yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor." dedi. Kaynak : AA

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SomaAhmet Deniz


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