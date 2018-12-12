USD (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Rus ve İsrail askeri heyetleri Suriye'yi görüştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ve İsrail askeri heyetleri Suriye konusuyla ilgili görüşme yaptı.

Dünya / 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:21
Rus ve İsrail askeri heyetleri Suriye'yi görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından gazetecilere yapılan açıklamada, Rus askeri yetkililerinin İsrail askeri yetkililer ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki güncel sorunlar ve Suriye'deki durumun ele alındığı belirtildi.

Rus ve İsrail askerlerinin hayatını tehdit edecek olayların yaşanmasını önlemek için Suriye'deki Hmeymim askeri üssü ile İsrail Hava Kuvvetleri komuta merkezi arasında doğrudan iletişim kanalının işleyişi konusunun ele alındığı ifade edilen açıklamada, temasların devam etmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını açıklamıştı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Hava KuvvetleriİsrailSavunma SistemiSuriyeRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı